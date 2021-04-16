Чотирьох кандидатів допустили до фіналу конкурсу на голову правління «Суспільного»

Чотирьох кандидатів допустили до фіналу конкурсу на голову правління Національної суспільної телерадіокомпанії України, повідомив «Детектор медіа».

На цьому етапі 25% членів наглядової ради НСТУ (тобто 4 члени) мали проголосувати за кандидата, щоб він пройшов у фінальний тур, на якому заслуховуватимуть програми розвитку та голосуватимуть за претендентів.

У результаті голосування у фінальний тур допустили чотирьох кандидатів: Віталій Докаленко (4 голоси «за», 10 голосів «проти»), Оксана Цибуля (9 голосів «за», 4 голоси «проти»), 1 голос не голосував), Микола Чернотицький (11 голосів «за», 2 голоси «проти», 1 голос не голосував), Андрій Шаповалов (10 голосів «за», 4 голоси «проти»).

Не пройшли до фіналу не пройшли дев’ять кандидатів.

Повноваження чинного керівника Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураба Аласанії завершуються 13 травня.