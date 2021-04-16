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16 квітня 2021, Київ 15:34
Новини | Свобода слова

Чотирьох кандидатів допустили до фіналу конкурсу на голову правління «Суспільного»

Не пройшли до фіналу конкурсу на голову правління «Суспільного» не пройшли дев’ять кандидатів

Чотирьох кандидатів допустили до фіналу конкурсу на голову правління Національної суспільної телерадіокомпанії України, повідомив «Детектор медіа».

На цьому етапі 25% членів наглядової ради НСТУ (тобто 4 члени) мали проголосувати за кандидата, щоб він пройшов у фінальний тур, на якому заслуховуватимуть програми розвитку та голосуватимуть за претендентів.

У результаті голосування у фінальний тур допустили чотирьох кандидатів: Віталій Докаленко (4 голоси «за», 10 голосів «проти»), Оксана Цибуля (9 голосів «за», 4 голоси «проти»), 1 голос не голосував), Микола Чернотицький (11 голосів «за», 2 голоси «проти», 1 голос не голосував), Андрій Шаповалов (10 голосів «за», 4 голоси «проти»).

Не пройшли до фіналу не пройшли дев’ять кандидатів.

Повноваження чинного керівника Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураба Аласанії завершуються 13 травня.

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