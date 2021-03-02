Наглядова рада оголосила конкурс на посаду голови правління «Суспільного»

Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України на черговому засіданні оголосила конкурс на посаду голови правління, повідомило видання «Детектор медіа».

Умови проведення конкурсу на зайняття посади голови правління НСТУ опублікують 3 березня на корпоративному сайті «Суспільного». Документи від кандидатів прийматимуть упродовж 30 днів. До 1 травня 2021 наглядова рада НСТУ планує заслухати програми кандидатів і за попереднім планом наприкінці травня провести конкурс.

Повноваження чинного керівника Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураба Аласанії завершуються 13 травня.