НСТУ запустило новинний сайт, присвячений Криму

Національна суспільна телерадіокомпанія повідомляє про початок роботи окремого новинного сайту Суспільне Крим , присвяченого анексованому півострову.

Сайт працює українською, російською, кримськотатарською та англійською мовами. Як повідомляє пресслужба Суспільного, це перший для НСТУ запуск чотиримовного ресурсу.

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За словами шефредактора телеканалу UA:Крим Аліма Абдулхаірова, сайт орієнтований не лише на Україну та анексований Крим зокрема, а й за межі України.

«Створюючи сайт «Суспільне Крим», ми мали на меті збільшити нашу аудиторію в діджиталі. Ми хочемо виконувати функції Суспільного мовника й за межами України, тому ресурс працюватиме чотирма мовами – кримськотатарською, українською, російською та англійською», – цитує Абдулхаірова пресслужба НСТУ.

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За повідомленням НСТУ, старшим редактором ресурсу стане Микола Матвійчук. Планується, що «Суспільне Крим» стане частиною загальнонаціональної платформи «Суспільне Новини».