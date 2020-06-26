У центрі Києва 26 червня відбулася урочиста хода, присвячена Дню кримськотатарського прапора. Учасники заходу пронесли центральною вулицею міста – Хрещатиком – 39-метровий національний прапор. Серед учасників акції були лідер кримських татар Мустафа Джемілєв, голова Меджлісу Рефат Чубаров, члени Меджлісу Гаяна Юксель, Ахтем Чийгоз, Ільмі Умеров, колишні кримські політв’язні Володимир Балух та Ісмаїл Рамазанов, а також десятки інших активістів. Як це було – дивіться в репортажі Крим.Реалії. (Автор: Ебазер Пінхас).