Заступником глави МЗС призначили Миколу Точицького

Заступником міністра закордонних справ України призначили Миколу Точицького. Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба.

На цій посаді Точицький змінить Василя Боднара, якого раніше призначили послом у Туреччині.

«В МЗС Микола візьме на себе файли Василя Боднара, який був чудовим заступником, і буде не менш чудовим послом в Туреччині. Тож Західна, Центральна Європа, Балкани, Кавказ, Туреччина, міжнародна безпека, санкційна політика, закордонні українці та інші цікаві питання тепер переходять від Василя до Миколи», – написав Кулеба у фейсбуці.

Микола Точицький раніше обіймав посаду представника України при Європейському Союзі.