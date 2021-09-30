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Заступником глави МЗС призначили Миколу Точицького

На цій посаді Точицький змінить Василя Боднара, якого раніше призначили послом у Туреччині

Заступником міністра закордонних справ України призначили Миколу Точицького. Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба.

На цій посаді Точицький змінить Василя Боднара, якого раніше призначили послом у Туреччині.

«В МЗС Микола візьме на себе файли Василя Боднара, який був чудовим заступником, і буде не менш чудовим послом в Туреччині. Тож Західна, Центральна Європа, Балкани, Кавказ, Туреччина, міжнародна безпека, санкційна політика, закордонні українці та інші цікаві питання тепер переходять від Василя до Миколи», – написав Кулеба у фейсбуці.

Микола Точицький раніше обіймав посаду представника України при Європейському Союзі.

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