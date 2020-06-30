Посол України просить Європарламент зреагувати на поїздку французьких дипломатів до Криму

Представник України при Євросоюзі Микола Точицький звернувся до керівництва Європарламенту з закликом засудити «незаконний візит французьких євродепутатів до окупованого Криму», повідомляє представництво України в ЄС.

За повідомленням, Точицький звернувся з листом до президента Європарламенту Давида Сассолі і голови комітету Європарламенту з іноземних справ Девіду Макалістеру з закликом «рішуче засудити та зреагувати належним чином на незаконний візит французьких євродепутатів до окупованого Криму».

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Точицький зазначив, що «організація цього візиту є черговою марно спробою Росії легітимізувати свої незаконні дії на українській території, зокрема проведення протиправного «голосування» про внесення змін до Конституції Росії».

«Крім того, такий візит окремих французьких євродепутатів не тільки порушує законодавство України, але й суперечить офіційній позиції Європейського Союзу щодо безумовної підтримки територіальної цілісності України», – йдеться в заяві.

Раніше 30 червня заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар на зустрічі з послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном звернула увагу на інформацію про візит групи французьму дипломатів Європарламенту на чолі з Тьєррі Маріані до анексованого Росією Криму. Джеппар попросила офіційної реакції Парижа.

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Понсен, зі свого боку, підтвердив незмінну позицію офіційного Парижа щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України.

Раніше цього ж дня голова комітету з народної дипломатії та міжнаціональних відносин російського парламенту Криму Юрій Гемпель повідомив російським медіа про прибуття у вівторок на півострів групи французьких депутатів. Він стверджує, що їхній візит очікується вже увечері 30 червня.

В МЗС України вже зазначали, що поїздки зарубіжних політиків до анексованого Росією Криму не мають статусу офіційних. Українське зовнішньополітичне відомство оприлюднило в липні 2016 року звернення, в якому застерегло іноземних громадян та осіб без громадянства від незаконних поїздок на анексований півострів.