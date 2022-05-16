Мер Миколаєва повідомив про наслідки ранкових обстрілів

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про наслідки ранкових російських обстрілів у місті.

За його словами, внаслідок обстрілів сталася пожежа в магазині меблів, пошкоджені вікна житлових будинків, згорів автомобіль, пошкоджений газопровід низького тиску.

На місцях працюють рятувальники і комунальники, додав мер.

Про поранених він не повідомляв. У зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації станом на 8:00 повідомили, що внаслідок ранкового обстрілу Миколаєва виникли пожежі, поранена одна людина.

За даними Миколаївської обласної військової адміністрації, станом на 16 травня з початку масштабного вторгнення РФ на Миколаївщині пошкоджені частково або повністю 3395 цивільних об’єктів, зокрема житлові будинки, медичні і навчальні заклади, заклади культури, об’єкти промислових підприємств, об’єкти життєзабезпечення.