У Миколаєві відновили подачу електроенергії – влада

У Миколаєві відновлено подачу електроенергії внаслідок сьогоднішнього російського ракетного удару, повідомив у Telegram мер Олександр Сєнкевич.

«У Миколаєві відновили подачу електроенергії. Поступово світло з’являється у різних мікрорайонах міста. Дякую енергетикам за роботу», – написав Сєнкевич.

Він наголосив на необхідності економного споживання електроенергії.

Як повідомили раніше в оперативному командуванні «Південь», на Миколаївщині російські війська зранку вдарили по двох об’єктах критичної інфраструктури.

«Зранку ворог здійснив масований удар з акваторії Чорного моря високоточними ракетами «Калібр» по об'єктах критичної інфраструктури України. У південних регіонах уражено 4 таких об’єкти. По одному в Одеській та Кіровоградський областях, 2 – в Миколаївській», – вказували військові.

За даними ОК «Південь», сили протиповітряної оборони під час цієї атаки знищили чотири крилатих ракети над Одещиною та одну – над Миколаївщиною. На Одещині троє людей зазнали поранень.

Внаслідок атаки російських військ на українську інфраструктуру 22 жовтня від електропостачання в Україні було відключено майже 1,5 млн абонентів у семи областях.

За даними заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, зокрема в Миколаївській було відключено 188 400 абонентів.