У Миколаєві з пораненням у голову шпиталізували активіста, поліція каже – розбирав пістолет

У поліції Миколаївської області повідомили, що за фактом отримання тяжких тілесних ушкоджень почали кримінальне провадження після того, як поранення в голову зазнав активіст громадської організації.

«11 липня до поліції надійшло повідомлення від медиків ЛШМД, що з місця мешкання до них доставлений 33-річний чоловік з травмою голови. Під час проведення операції було встановлено характер травми – ненаскрізне вогнепальне поранення в голову з пістолету травматичної дії. Вилучена гумова куля. Чоловік – активіст громадської організації, місцевий мешканець. Слідством встановлено, що вчора увечері постраждалий разом з цивільною дружиною та друзями відпочивали у розважальному закладі та вживали алкогольні напої. Після одинадцятої вечора вони вдвох повернулись додому. Коли жінка знаходилась на балконі, чоловік розбирав травматичний пістолет. Через деякий час, як розповідає жінка, вона почула постріл та побачила, що її чоловік впав», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, на місці події під час огляду поліцейськи виявили гранату, помпову рушницю та набої.

«Слідством встановлено, що постраждалий хотів придбати спецзасіб – пістолет травматичної дії. Але не міг законно отримати на нього дозвіл. Проте пістолет якимось чином здобув. Шляхи надходження зброї та інших причетних до цього осіб тепер встановлюватиме поліція. Місцезнаходження пістолету слідчі також встановили та вилучили його», – зазначили в поліції.

Повідомляється, що слідчі розпочали розслідування кримінального провадження за ст. 128 Кримінального кодексу України,статтею про необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Слідчі дії тривають.

Хоча у поліції не вказують імені постраждалого, ЗМІ Миколаєва пишуть, що йдеться про очільника обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Демида Губського.