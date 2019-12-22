Жінка заявила про поранення неподалік поліцейського стрільбища – поліція

У Миколаєві жінка заявила про поранення неподалік поліцейського стрільбища, повідомила поліція регіону.

38-річна потерпіла розповіла, що звернулася до поліції Центрального району 20 грудня. Інцидент трапився, коли вона вигулювала собаку.

«За свідченнями потерпілої, вона перебувала за 200–250 метрів навскоси від місця проведення стрільб, коли відчула печіння в області шиї. Жінка чула, що в цей час на полігоні проводяться навчальні стрільби. Ані одяг, ані інші частини тіла ушкоджень не зазнали», – заявили в поліції.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження. Правоохоронці призначили медичні експертизи. Провадження можуть передати до Державного бюро розслідувань.