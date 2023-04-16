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Війська РФ вночі з С-300 обстріляли Миколаївщину, є загиблі – ОВА

У Снігурівські громаді пошкоджені житлові будинки, навчальний заклад і приватне підприємство. Фото ілюстративне

Російські війська вночі з зенітно-ракетних систем С-300 обстріляли житлові будинки Снігурівського району на Миколаївщині – загинули двоє підлітків, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Сьогодні вночі, 16 квітня, о 02:20 ворожих ракетних обстрілів зазнала Снігурівська громада. Попередньо зенітно-ракетними системами С-300. В одному з населених пунктів громади внаслідок обстрілу загинули два підлітки 2005 року народження. Пошкоджені житлові будинки, навчальний заклад і приватне підприємство», – написав він у телеграмі.

Кім також повідомив, що в Снігурівці внаслідок нічного обстрілу пошкоджені два навчальні заклади, лікарню, будинок культури та житлові будинки, але за попередньою інформацією – без постраждалих.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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