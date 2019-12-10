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10 грудня 2019, Київ 13:41
Новини | Політика

Сайт «Миротворець» зникає з публічного доступу

Мітинг прибічників сайту «Миротворець» біля Міністерства інформаційної політики України, травень 2016 року

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Українська база даних «Миротворець» оголосила 10 грудня про закриття.

Проєкт упродовж кількох років складав список осіб, які порушують, на думку авторів бази, українське законодавство і вчиняють злочини проти країни.

«Доступ до відомостей про об’єкти нашого дослідження в розділі «Чистилище» буде тимчасово забезпечений лише для окремих категорій користувачів на визначеному закритому ресурсі», – ідеться в повідомленні.

На момент закриття в базі перебувають близько 192 тисяч осіб.

Сервери проєкту будуть зупинені о 18:00 за київським часом. На сайті своє рішення не пояснюють.

Співробітник російського «Газпрому» Ґергард Шредер (п) і президент Росії Володимир Путін, Санкт-Петербург, 2012 рік
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Держави ЄС озвучили вимогу до Києва закрити сайт у травні 2016 року, коли на ньому були оприлюднені списки журналістів, у тому числі західних, які, виконуючи професійні обов’язки, змушені були отримувати акредитацію від угруповання «ДНР». Під час скандалу з оприлюдненням даних журналістів сайт оголосив про своє закриття, але згодом вирішив відновити роботу.

Центр «Миротворець» є громадською організацією і відомий збором даних про підозрюваних донбаських і кримських сепаратистів та іноземних громадян, що їх підтримують. Відповідну інформацію про цих осіб «Миротворець» публікує на своєму сайті в розділі «Чистилище».

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