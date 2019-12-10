Сайт «Миротворець» зникає з публічного доступу

Українська база даних «Миротворець» оголосила 10 грудня про закриття.

Проєкт упродовж кількох років складав список осіб, які порушують, на думку авторів бази, українське законодавство і вчиняють злочини проти країни.

«Доступ до відомостей про об’єкти нашого дослідження в розділі «Чистилище» буде тимчасово забезпечений лише для окремих категорій користувачів на визначеному закритому ресурсі», – ідеться в повідомленні.

На момент закриття в базі перебувають близько 192 тисяч осіб.

Сервери проєкту будуть зупинені о 18:00 за київським часом. На сайті своє рішення не пояснюють.

Держави ЄС озвучили вимогу до Києва закрити сайт у травні 2016 року, коли на ньому були оприлюднені списки журналістів, у тому числі західних, які, виконуючи професійні обов’язки, змушені були отримувати акредитацію від угруповання «ДНР». Під час скандалу з оприлюдненням даних журналістів сайт оголосив про своє закриття, але згодом вирішив відновити роботу.

Центр «Миротворець» є громадською організацією і відомий збором даних про підозрюваних донбаських і кримських сепаратистів та іноземних громадян, що їх підтримують. Відповідну інформацію про цих осіб «Миротворець» публікує на своєму сайті в розділі «Чистилище».