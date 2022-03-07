Україна відкликає свій персонал із миротворчих місій по світу – ОПУ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відкликання українських контингентів, які беруть участь у міжнародних операціях з підтримання миру, повідлмив у фейсбуці заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга.

«У зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, з метою захисту суверенітету та територіальної цілісності держави... постановляю відкликати національний контингент і національний персонал, які беруть участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, до України з метою їхньої участі в захисті суверенітету та територіальної цілісності держави», – йдеться в указі, фотокопію якого розмістив Сибіга у мережі.

Самого ж указу на сайті Офісу президента поки не розміщено.

За даними Центру національних контингентів та національного персоналу Об’єднаного штабу Командування об’єднаних сил ЗСУ, нині понад 300 українських військових беруть участь у восьми операціях з підтримки миру і безпеки у шести країнах світу та регіоні Аб’єй.