Миротворчі місії ООН можуть зупинитися у всьому світі – Reuters

Миротворчі місії ООН можуть зупинитися у всьому світі 1 липня через те, що Генасамблея не узгодила новий бюджет. Про це повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що Генасамблея мала узгодити бюджет у розмірі 6 мільярдів доларів на рік до 30 червня.

Агентство наводить слова дипломатів, які вважають, що перепоною ухвалення бюджету стали зміни у переговорних процедурах, питання логістики та переговори між Китаєм і Заходом.

Кетрін Поллард, керівниця управління стратегії, політики та дотриманням вимог ООН, заявила, що 12 миротворчим місіям всесвітнього органу – більшість з яких перебуває у Африці та на Близькому Сході – було рекомендовано почати розробляти плани на випадок надзвичайних ситуацій, якщо новий бюджет не буде ухвалений вчасно.

За її словами, якщо бюджет не ухвалять до 30 червня, генсекретар ООН може витрачати гроші лише на охорону активів ООН та забезпечення захисту персоналу та миротворців.

Глава миротворчої діяльності ООН Жан-П'єр Лакруа заявив, що місії будуть сильно обмежені і не зможуть здійснювати такі заходи, як захист цивільного населення, допомога у боротьбі з COVID-19 та підтримка політичних зусиль та посередництва.

Як зазначає Reuters, найбільший внесок на проведення миротворчих місій робить США (28 відсотків від загальної суми), далі слідують Китай (15,2%) та Японія (8,5%).