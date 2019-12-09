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09 грудня 2019, Київ 11:53
Новини | Економіка

Початок роботи нової митниці: вночі була оформлена перша експортна декларація

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, що наразі залишаються невирішеними певні питання

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У Кабінеті міністрів повідомили, що сьогодні о 00:00 офіційно розпочала роботу нова митниця – Державна митна служба України.

«Вже о 00:03 була оформлена перша експортна декларація на вантаж в Аккермані, який зайшов о 23:49 ще в ДФС. Також опівночі був оформлений перший рейс в Борисполі», – йдеться в повідомленні.

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, що новий держорган «буде справді працювати для платників податків».

«Нам вдалось не допустити потрапляння більш ніж 500 найбільш «сумнівних» керманичів до лав нової Митної служби, скоротити кількість митниць з 26 до 16 та забезпечити майже непомітний для користувачів перехід від одного держоргану до іншого», – додав Нефьодов.

/**/ /**/ Голова Державної митної служби Максим Нефьодов
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За його словами, наразі залишаються невирішеними певні питання – місця доставки, окремі випадки транзиту, особливості роботи залізниці, які очікують вирішити за тиждень.

Наразі до штату Державної митної служби переведено більш ніж 50% працівників, і цей процес триває. Також в грудні стартують конкурси на заміщення вакантних посад у Державній митній службі, додали в уряді.

Державна митна служба стала центральним органом митниці України після того, як їй були передані повноваження Державної фіскальної служби.

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