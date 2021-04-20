В Україні почалося тестування митників на «благонадійність»

У вівторок почалось тестування посадових осіб митної служби з питань кваліфікації та благонадійності по всіх регіонах України, повідомила пресслужба Держмитслужби.

«Кожен зі співробітників територіальних органів Держмитслужби протягом одного дня пройде три тести: на рівень знань митного та антикорупційного законодавства; на загальні здібності (зокрема, абстрактне, числове, вербальне мислення); тестування на благонадійність», – йдеться в повідомленні.

За даними відомства, в перший день тестування мають пройти понад 900 митників, це 10% від всієї кількості тих, хто має бути протестований.

«Так, найбільша кількість митників зможе в перший день пройти тестування на Одеській митниці Держмитслужби – 116 посадових осіб, на другому місці – Київська митниця Держмитслужби, м. Київ – 88 посадових осіб. Загальна кількість митників, що мають пройти тестування згідно з планом-графіком проекту, – більше ніж 9000 осіб. Тривалість проєкту з тестування буде відрізнятись для кожного з територіальних органів Держмитслужби в залежності від кількості персоналу та технічних можливостей», – вказзують митники.

Повідомляється, що найдовше тестування проходитиме на Закарпатській митниці Держмитслужби – 19 робочих днів.

«Після проходження тестування всі співробітники митниці будуть зараховані у Єдину юридичну особу Держмитслужби на контрактній основі із випробувальним терміном у 6 місяців, перебіг якого залежатиме від результатів тестування», – йдеться в повідомленні.

Голова Державної митної служби Павло Рябікін заявив, що цьогоріч в рамках контракту у півтора раза збільшився рівень базової заробітної плати для митників.

«Плануємо вивести рівень заробітної плати рядового інспектора на еквівалент 1000-1500 доларів на місяць», – сказав Рябікін.

За «прозорість та неупередженість» нинішнього тестування на місцях відповідають члени комісій – посадовці митних органів, які успішно пройшли тестування на благонадійність. Також до роботи в комісіях залучені, за згодою, представників міжнародних організацій та проєктів міжнародної технічної допомоги як незалежні спостерігачі.