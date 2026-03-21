У США помер колишній спецпрокурор Роберт Мюллер: Трамп відреагував

У США помер Роберт Мюллер – колишній спеціальний прокурор, який очолював розслідування втручання Росії у президентські вибори 2016 року. Йому був 81 рік.

Про смерть повідомила родина Мюллера. У заяві зазначається, що він помер у п’ятницю ввечері, а близькі попросили поважати їхню приватність.

Після появи інформації про смерть Мюллера, президент США Дональд Трамп наступним чином відреагував на це у своїй соцмережі Truth Social: «Добре, я радий, що він помер», додавши, що «він більше не може шкодити невинним людям».

Мюллер також очолював Федеральне бюро розслідувань у 2001-2013 роках. У 2017 році його призначили спецпрокурором для розслідування можливого втручання Москви у вибори, на яких переміг Дональд Трамп.

У підсумковому звіті 2019 року команда Мюллера дійшла висновку, що Росія втручалася у виборчий процес, намагаючись вплинути на виборців на користь кампанії Трампа.

Розслідування та сам Мюллер неодноразово ставали об’єктом критики з боку Трампа, який називав його «полюванням на відьом» і «містифікацією».