МЗС прокоментувало заяву Богдана, що померлого посла України в Китаї «тероризували»

У Міністерстві закордонних справ прокоментували заяву ексголови Офісу президента України Андрія Богдана, який заявляв, що останні півроку покійного посла України в Китаї Сергія Камишева «тероризували звільненням» нібито через його наближеність до Богдана. Хто саме та яке відомство тиснуло – Богдан не уточнив.

«Не було тиску. Смерть Сергія Камишева стала для нас великою втратою», – прокоментував Радіо Свобода речник МЗС Олег Ніколенко.

Він додав, що у відомстві знали Камишева винятково як професіонала, який самовіддано служив Україні. Він зробив багато для розвитку українських відносин із регіонами Азії та Близького Сходу. Втрата такої людини «стала шоком», каже речник.

Радіо Свобода звернулося до ексочільника Офісу президента Андрія Богдана із запитанням про те, хто саме, за його даними, тиснув на Камишева. Відповідь поки отримати не вдалося.

Про смерть посла України в Китаї Сергія Камишева пресслужба Міністерства закордонних справ повідомила 14 лютого. У відомстві розповіли, що Камишев розпочав роботу в МЗС у перші роки після здобуття Україною незалежності та присвятив понад два десятиліття свого життя дипломатії. Двічі – у 2004-2009 та 2019-2021 роках – Сергій Камишев очолював посольство України в Китаї.