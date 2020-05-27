Україна отримала гуманітарну допомогу від Болгарії – МЗС

У Міністерстві закордонних справ повідомили, що 27 травня Україна отримала гуманітарну допомогу від Болгарії у вигляді медичних засобів захисту для українських медиків.

«Болгарія була та залишається надійним партнером України, відносини з яким базуються на вікових традиціях дружби та взаємної допомоги», – цитує МЗС слова заступника міністра закордонних справ Василя Боднара.

У відомстві не вказали, який саме обсяг гуманітарної допомоги отримала Україна від болгарської сторони.

Нещодавно між Україною та Болгарією виникла політична суперечка. 20 травня Міністерство закордонних справ України поширило заяву, в якій висловило рішучий протест через ухвалення парламентом Болгарії декларації щодо адміністративно-територіальної реформи в Україні.

Це сталося після того, як того ж дня парламент Болгарії висловив незгоду із запланованою адмінреформою в Україні і закликав свій уряд вжити заходів для отримання гарантії збереження цілісності болгарської громади в Болградському районі Одеської області під час реалізації реформи. В українському МЗС заявили, що питання адміністративно-територіального устрою України належить до виключної компетенції українських органів, а «спроби втручання іноземної держави у внутрішні справи України» дипломати назвали неприйнятними.