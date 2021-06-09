Росія використовувала Договір про відкрите небо для легітимізації захоплення Криму – МЗС України

Україна засуджує вихід Росії з Договору про відкрите небо (ДОН), а також повідомляє, що він використовувався нею для легітимізації захоплення Криму у 2014 році. Про це повідомила пресслужба МЗС України.

«Замість побудови та покращення транспарентності, передбачуваності та довіри між всіма державами-учасницями, ДВН був використаний Москвою як засіб для легітимації результатів агресії та окупації українського Криму. Тому саме Росія несе відповідальність за триваючу руйнацію режиму «відкритого неба» та ерозію міжнародної архітектури контролю над озброєнням», – мовиться у заяві.

У МЗС наголосили, що вихід Росії з Договору про відкрите небо не є несподіваним для України та інших держав-учасників.

«Через руйнацію режимів контролю над озброєннями Росія створювала умови для прихованої підготовки раптових збройних агресій проти Грузії та України. Цей агресивний експансіоністський курс Росія продовжує і до цього часу. Зокрема, Росія припинила добросовісне виконання зобов’язань за ДВН та почала його грубо порушувати ще у 2008-2010 роках, здійснивши агресію проти Грузії. Внаслідок агресії частина окупованих грузинських територій була de-facto вилучена із зони застосування ДВН», – заявили у МЗС.

На початку тижня президент Росії Володимир Путін підписав закон, який офіційно закріплює вихід Росії з міжнародного договору, що дозволяє країнам збирати інформацію про збройні сили один одного в цілях підвищення прозорості, після виходу США з цієї угоди наприкінці минулого року.