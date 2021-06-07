Росія офіційно виходить із Договору про відкрите небо

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який офіційно закріплює вихід Росії з міжнародного договору, що дозволяє країнам збирати інформацію про збройні сили один одного в цілях підвищення прозорості, після виходу США з цієї угоди наприкінці минулого року.

Документ був опублікований на офіційному порталі правової інформації 7 червня після його підписання Путіним.

Минулого тижня Рада Федерації проголосувала за вихід країни з Договору про відкрите небо. Нижня палата парламенту, Державна Дума, схвалила цей крок минулого місяця.

22 листопада 2020 року США офіційно вийшли з Договору про відкрите небо. Рада національної безпеки США вказала тоді, що «Росія грубо порушувала (договір – ред.) протягом багатьох років», зокрема, забороняла спостережні польоти над Москвою, Калінінградом, Чечнею і поблизу кордонів Абхазії та Південної Осетії. Москва порушення заперечувала і звинувачувала в них Вашингтон.

Угода про «відкрите небо» почала діяти у 2002 році. Її підписали 34 країни, включно з Росією. Вона покликана підняти рівень міжнародної стабільності шляхом дозволу країнам-підписантам здійснювати розвідувальні польоти над своїми територіями.

Протягом останніх років спостерігачі США звинувачували Росію у зловживанні своїми правами: здійсненні спостережень із більш просунутим інструментарієм і не лише в рамках визначених маршрутів.