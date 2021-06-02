Росія: Рада федерації денонсувала Договір про відкрите небо

Рада федерації Росії 2 червня проголосувала за вихід країни з Договору про відкрите небо.

Відповідний законопроєкт про денонсацію документа вніс 11 травня президент Росії Володимир Путін, 19 травня його одноголосно підтримала нижня палата парламенту, Державна дума.

Тепер документ має підписати російський лідер, і через шість місяців після цього Росія вийде з договору.

22 листопада 2020 року США офіційно вийшли з Договору про відкрите небо. Рада національної безпеки США вказала тоді, що «Росія грубо порушувала (договір – ред.) протягом багатьох років», зокрема, забороняла спостережні польоти над Москвою, Калінінградом, Чечнею і поблизу кордонів Абхазії та Південної Осетії. Москва порушення заперечувала і звинувачувала в них Вашингтон.

Угода про «відкрите небо» почала діяти у 2002 році. Її підписали 34 країни, включно з Росією. Вона покликана підняти рівень міжнародної стабільності шляхом дозволу країнам-підписантам здійснювати розвідувальні польоти над своїми територіями.

Протягом останніх років спостерігачі США звинувачували Росію у зловживанні своїми правами: здійсненні спостережень із більш просунутим інструментарієм і не лише в рамках визначених маршрутів.