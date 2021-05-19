Держдума проголосувала за вихід Росії з Договору про відкрите небо

Депутати Держдуми Росії одноголосно проголосувала за вихід країни з міжнародного Договору про відкрите небо, який передбачав взаємні військові інспекції розвідувальними літаками 35 країн світу.

11 травня законопроєкт про денонсацію договору вніс до Держдуми президент Росії Володимир Путін.

2 червня це рішення має затвердити Рада Федерації, після чого документ надійде на підпис президенту. Через шість місяців після підпису денонсації Путіним Росія вийде з Договору.

22 листопада 2020 року США офіційно вийшли з Договору про відкрите небо. Рада національної безпеки США вказала тоді, що «Росія грубо порушувала (договір – ред.) протягом багатьох років».

Угода про «відкрите небо» почала діяти у 2002 році. Її підписали 34 країни, включно з Росією. Вона покликана підняти рівень міжнародної стабільності шляхом дозволу країнам-підписантам здійснювати розвідувальні польоти над своїми територіями.

Протягом останніх років спостерігачі США звинувачували Росію у зловживанні своїми правами: здійсненні спостережень із більш просунутим інструментарієм і не лише в рамках визначених маршрутів.