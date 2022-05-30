Нова очільниця МЗС Франції прибула до Києва

Нещодавно призначена міністр Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонна прибула з візитом до Києва.

«Прибула до України, щоб надати підтримку Франції українському народу», – написала Колонна у твітері.

Як повідомили у Міністерстві Європи та закордонних справ Франції, цією поїздкою міністр хоче продемонструвати солідарність Франції з українським народом та її повну рішучість посилити підтримку України перед російською агресією і в гуманітарному та фінансовому плані, і у постачанні оборонної техніки.

«Пані Катрін Колонна зустрінеться зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою після їхнього першого контакту 25 травня, щоб обговорити підтримку Францією України у всіх сферах і, зокрема, обговорити блокування експорту зерна та олійних культур із України, яке підвищує реальні ризики відсутності продовольчої безпеки та потребує якнайшвидшого пошуку конкретних рішень для їх усунення. Її також прийме президент Зеленський», – йдеться у повідомленні міністерства у понеділок.

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У відомстві зазначили, що Колонна відвідає Бучу та передасть українській владі пожежні машини та карети швидкої допомоги. Також міністр привітає співробітників посольства Франції у Києві.

Катрін Колонна очолила французьке МЗС 20 травня у складі уряду Елізабет Борн.