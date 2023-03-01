МЗС перевіряє, чи постраждали українці в аварії поїздів у Греції, де кількість загиблих зросла до 36

Українські дипломати перевіряють наявність українців серед постраждалих внаслідок зіткнення поїздів у Греції, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

«Українські дипломати вже взаємодіють із грецькою владою задля перевірки наявності українців серед постраждалих людей внаслідок зіткнення потягів у Греції. Для отримання допомоги слід звертатися на «гарячу лінію» посольства України в Афінах: +306941512808», – написав він у фейсбуці.

За останніми даними влади Греції, щонайменше 36 людей загинули і ще 85 зазнали поранень унаслідок зіткнення двох поїздів поблизу грецького міста Лариса пізно ввечері 28 лютого.

Представник пожежної служби підтвердив, що кілька вагонів зійшли з рейок незадовго до півночі після того, як потяги – один вантажний, а інший із 350 пасажирами – зіткнулися приблизно на півдороги між Афінами і Салоніками.

Речник залізниці Вассіліс Ватракогіанніс розповів, що зусилля з порятунку людей, які все ще перебувають у пастці, тривають. Грецькі засоби інформації називають аварію «найгіршою залізничною катастрофою, яка будь-коли відбувалася в Греції». Про причини трагедії наразі не повідомляють.

Пасажирський поїзд прямував зі столиці Афін до міста Салоніки на півночі країни, а вантажний поїзд прямував у протилежному напрямку.