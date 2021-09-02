У МЗС прокоментували доповідь генсекретаря ООН щодо ситуації в окупованому Криму

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували доповідь генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша щодо ситуації з правами людини в окупованому Росією Криму.

У міністерстві зазначили, що розглядають доповідь, як «продовження зусиль міжнародного співтовариства з деокупації Криму, які знайшли своє відображення в Декларації учасників Кримської платформи».

«Закликаємо міжнародне співтовариство до посилення тиску на державу-окупанта. Масові порушення прав і свобод людини, міжнародного права, зокрема гуманітарного, знайдуть відображення у резолюції ГА ООН, яка буде внесена Україною за підтримки партнерів восени цього року на 76-й сесії Генасамблеї», – мовиться у повідомленні.

Організація Об’єднаних Націй оприлюднила доповідь генерального секретаря Антоніу Ґутерріша про порушення прав людини в анексованому Криму. Lоповідь охоплює період з 1 липня 2020 року по 30 червня 2021 року й «описує широкий спектр порушень прав людини і міжнародного гуманітарного права». Зокрема йдеться про зникнення, обшуки, арешти, незаконне вивезення ув’язнених з Криму до Росії, призов до російської армії.