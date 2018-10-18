МЗС України передало ноту протесту Сирії через візит Аксьонова

Міністерство закордонних справ України засудило візит до Сирії представників фактичної влади анексованого Криму на чолі з призначеним Кремлем головою Криму Сергієм Аксьоновим і передало сирійській стороні відповідну ноту протесту.

«Проведення сирійськими офіційними особами переговорів із представниками окупаційної влади Криму, у тому числі, підписання з ними т.зв. «меморандуму про співробітництво між «Радою міністрів» Криму і Кабінетом міністрів САР у торговельно-економічній сфері», є грубим порушенням державного суверенітету України, втручанням у її внутрішні справи, а також порушенням основоположних норм і принципів міжнародного права», – йдеться в заяві МЗС, опублікованій 18 жовтня.

МЗС України наголошує, що «згадані протиправні дії сирійської сторони, якими влада Сирії намагається догодити чинному російському режиму», завдають «непоправної шкоди» дипломатичним відносинам між Україною і Сирією.

15 жовтня представники фактичної влади анексованого Криму на чолі з Аксьоновим прибули в Сирію. Вони заявили про намір підписати з Сирією кілька угод про співпрацю. Сергій Аксьонов, який зустрівся з сирійським президентом Башаром Асадом, зокрема, заявив про намір постачати з окупованого Росією Криму до Сирії зерно.

У Сирії з 2011 року триває війна, яка розпочалася з придушення протестів проти президента Башара Асада. Відтоді у країні загинуло вже понад 400 тисяч людей. Росія й Іран надають сирійському президенту Башару Асаду ключову підтримку в цьому конфлікті.