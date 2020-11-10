Київ запустив санкційний процес проти Нікараґуа через незаконне призначення «консула» в Криму – МЗС

Міністерство закордонних справ України повідомило про початок процесу застосування санкцій проти Нікараґуа через незаконне призначення «почесного консула» в анексованому Криму.

«Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з незаконним та непогодженим з Україною візитом посла Республіки Нікараґуа в Російській Федерації пані Альби Асусени Торрес до Автономної Республіки Крим (Україна) для вручення так званому «почесному консулу Нікарагуа в РФ з резиденцією в м. Сімферополь» Олегу Бєлавєнцеву (в Україні його заочно засуджений до 13 років в’язниці за участь в анексії півострова – ред.) консульського патента», – йдеться у заяві МЗС.

Міністерство закордонних справ України вказує, що неодноразово попереджало нікарагуанську сторону про неприпустимість дій, які порушують суверенітет і територіальну цілісність держави Україна.

«Українська сторона розпочала процес застосування санкційних заходів відповідно до законодавства України і вживатиме у подальшому усі необхідні дії, передбачені законами України і нормами міжнародного права, для захисту суверенітету і територіальної цілісності нашої держави», – йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що в анексованому Росією Криму 10 листопада відкривається перше іноземне представництво – почесне консульство Нікараґуа.

У серпні Київ направляв ноту протесту Нікараґуа з приводу відкриття консульства. Тоді країну попередили про можливе введення проти неї санкцій.

Нікараґуа є серед країн, які регулярно не голосують за резолюцію ООН, які ініціює Україна, щодо визнанням Росії країною-окупантом через анексію Криму.