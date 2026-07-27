«Ніколи не покривали підозрюваних»: МЗС відреагувало на заяву НАБУ про схему за участі ексдержсекретаря

МЗС відреагувало на повідомлення Національного антикорупційного бюро щодо можливої причетності колишнього держсекретаря МЗС та ще трьох людей до заволодіння коштів донорів, які призначались на підтримку України.

«У МЗС завжди була та є нульова терпимість до проявів протиправної діяльності – зокрема тих, які стосуються корупційних порушень. Міністерство ніколи не покривало підозрюваних. Сьогоднішні новини від НАБУ також є частково результатом внутрішнього аудиту МЗС та співпраці відомства з правоохоронними органами», – йдеться у заяві.

З даними відомства, аудит МЗС виявив, а Держаудитслужба підтвердила факти можливих зловживань з «певними обсягами допомоги, які збиралися на рахунки на початку повномасштабного вторгнення».

У МЗС заявляють, що ці відомості передали правоохоронним органам, у подальшому міністерство «надавало та надає усе необхідне сприяння в роботі правоохоронних органів у цій справі».

27 липня у НАБУ заявили про викриття організованої злочинної групи на чолі з колишнім державним секретарем МЗС (2020-2024 рр.). За даними бюро, учасники групи підозрюються у заволодінні коштами іноземних громадян та донорів, призначеними на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення РФ, й легалізації їх через конвертаційні центри. Слідство встановило легалізацію коштів на загальну суму понад 37 млн грн (орієнтовно 1,28 млн дол. США на момент вчинення злочину).

Журналіст Радіо Свобода зв’язався з держсекретарем МЗС того часу Олександром Баньковим, він відмовився коментувати підозру. Він не заперечив, але й не спростував, що її отримав.



