МЗС не має даних про про пом’якшення правил в’їзду до Грузії для українців, але «вітало б таке рішення»

Міністерство закордонних справ України наразі не отримувало офіційної інформації від грузинської сторони щодо пом’якшення коронавірусних правил в’їзду для іноземців, зокрема українських громадян. Про це в коментарі Радіо Свобода заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

«Водночас, ми усіляко вітали б рішення уряду Грузії відновити можливості для поїздок наших громадян до цієї країни, зокрема з туристичною метою», – додав речник.

Видання «Європейська правда», посилаючись на власні джерела, повідомило, що Тбілісі готується пом’якшити правила, щоб туристи з України могли в’їхати до Грузії. У матеріалі йдеться також про те, що ця країна зберігала кордони закритими весь минулий рік, утім, це не вберегло грузин від COVID-19. Туристичний сезон був зірвано, пише видання.

МЗС Грузії повідомляло, що з 1 лютого відновлюється регулярне авіасполучення, і пасажири, які прибувають до країни, повинні будуть мати негативний результат ПЛР-тесту, зробленого за останні 72 години. Правило не стосується тих людей, які повністю вакциновані, тобто отримали щеплення від коронавірусу в два етапи.

Грузія призупинила регулярне авіасполучення за всіма напрямками в середині березня 2020 року через пандемію COVID-19. Із Грузії і назад здійснювалися тільки спецрейси, спрямовані на повернення громадян країни на батьківщину. Відновлення регулярних рейсів за низкою напрямків почалося з середини літа.