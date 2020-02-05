МЗС засудило поїздку німецьких правих у контрольований бойовиками Луганськ

МЗС України рішуче засуджує візит представників ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» Гуннара Ліндеманна, Ріхарда Гретцінгера і Хеннінга Цоца на непідконтрольні Україні території Донбасу.

«Розглядаємо цей візит як неповагу до суверенітету і територіальної цілісності України, нехтування основоположними принципами міжнародного права та національним законодавством України. Констатуємо, що ці політики вже раніше нелегально відвідували окуповані території України. Це свідчить про свідоме порушення ними національного законодавства України та міжнародного права на догоду російській ідеології. Такі діяння будуть враховані при визначенні юридичної відповідальності згідно з українським законодавством», – йдеться в заяві МЗС України.

У міністерстві висловили сподівання, що керівництво партії «Альтернатива для Німеччини» так само засудить незаконні дії її членів й запобігатиме таким діям у майбутньому.

«Знаємо, що демократичні політичні сили Німеччини підтримують зусилля канцлера Анґели Меркель у рамках нормандського формату з відновлення територіальної цілісності й суверенітету України у міжнародно визнаних кордонах, як і загалом позицію федерального уряду щодо засудження спроб російської агресії проти України, а відтак відмежовуються від будь яких проявів заохочення агресивної політики РФ, спрямованої на підрив Української державності», – наголосили в МЗС.

Представники «Альтернативи для Німеччини» 4 лютого приїхали до окупованого Луганська і взяли участь в «урочистих заходах» угруповання «ЛНР».