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Рішення про поїздку Зеленського на Генасамблею ООН наразі не ухвалене – МЗС

У МЗС пояснюють: президент здійснює закордонні поїздки залежно від безпекової ситуації в Україні та інших факторів

У Міністерстві закордонних справ заявили, що наразі немає рішення, чи буде президент України Володимир Зеленський присутній на засіданні Генасамблеї напередодні першої річниці вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

«Деякі ЗМІ подали новину про намір президента України відвідати ООН в річницю російського вторгнення як підтверджений факт. Хочу уточнити: наразі такого рішення не ухвалено. Глава Української держави здійснює закордонні поїздки залежно від безпекової ситуації в Україні та інших факторів. Будемо належним чином тримати громадськість в курсі», – повідомив у фейсбуці речник МЗС Олег Ніколенко.

Раніше деякі ЗМІ із посиланням на першу заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарову заявили про Зеленського відвідати ООН, щоб особисто виступити на засіданні високого рівня Генасамблеї перед річницею повномасштабного вторгнення РФ.

Від початку російського вторгнення Зеленський лише раз покидав країну для візиту до США, і на звороті заїжджав до Польщі.

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