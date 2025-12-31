МЗС: з полону піратів звільнені двоє українських моряків

Міністерство закордонних справ заявило про звільнення з полону дев’ятьох моряків, яких захопили пірати у водах Екваторіальної Гвінеї, двоє з них – громадяни України.

«Завдяки активним зусиллям судновласника та його представників, а також безпосередньому сприянню колег з посольства України в Сенегалі 25 грудня 2025 року були звільнені з полону дев’ять моряків, захоплених піратами. Серед них – двоє громадян України», – повідомив у фейсбуці департамент консульської служби.

У МЗС нагадали, що 3 грудня судно під прапором Португалії зазнало нападу піратів у територіальних водах Екваторіальної Гвінеї. Тоді пірати викрали дев’ятьох членів екіпажу, зокрема й двох українців.