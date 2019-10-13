МЗС: третина українських послів – «у стані перезатвердження»

Майже третина українських послів зараз перебувають у стані перезатвердження, повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

«Ротація відбувається прямо зараз, як ми з вами говоримо. Президент погоджує кандидатури, надсилає, повертає МЗС, ми готуємо запити на агреман до країн. На сьогоднішній момент близько 30 послів потребують заповнення цих посад. При загальній кількості трошки більше 90. Це серйозна робота. Майже третина послів вже зараз – у стані перезатвердження. Деякі випадки вимагали давно нашої уваги. Були посли, призначені ще президентом Ющенком. Тобто можете собі уявити, як довго цей процес не був переглянутий. І це якраз та робота, яку ми зараз активно виконуємо», – сказав Пристайко.

Він додав, що в більшості випадків немає «якогось політичного підґрунтя», є необхідність «просто повертати людей, щоб вони відчували зв’язок з Батьківщиною і не забували, на яку країну працюють».

За словами голови МЗС, попри те, що міністерство «є доволі стабільним органом, який знає, як існувати в стані постійних ротацій», кадрів «завжди не вистачає».

«Це загальна хвороба будь-якої системи, включаючи українську дипломатичну службу. Ми шукаємо кадри не тільки всередині себе, ми готові залучати підготовлених людей зі знаннями не тільки мов. Нам дуже важливі зв’язки з реальним бізнесом, з культурним середовищем, з експертним, нам важлива здатність людини керувати колективом, здатність протистояти викликам, які існують. І, повірте, цих викликів багато дуже буває», – сказав Пристайко.

Міністр додав, що МЗС «потрібні посли в Іраку, Лівії, в африканських країнах,… посли зі знанням рідкісних мов і розумінням китайської, японської, корейської, індонезійської».

У липні в Офісі президента повідомили, що Володимир Зеленський ухвалив рішення про заміну 12 керівників українських дипломатичних установ, зокрема і посла у США Валерія Чалого, який закінчив місію 15 вересня.