«Нездійсненна місія». МЗС про спроби Росії реабілітуватися в очах міжнародної спільноти

Навіть попри спроби Москви дискредитувати мету поїздки американської акторки Анджеліна Джолі до України, світ побачив «достатньо доказів варварства» Росії, її спроба реабілітуватися в очах міжнародної творчої спільноти не вдалася. Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

«МЗС РФ схвилював приїзд до України посла доброї волі ООН Анджеліни Джолі. Подобається, не подобається – а Москві доведеться змиритися з новою реальність: Україна може зателефонувати «найрозкрученішому представнику всього світу», а Росія – ні. Від російського режиму зараз відхрещуються навіть маргинальні зірки іноземного шоу-бізнесу. Як би не намагалися в Москві дискредитувати мету поїздки американської акторки, світ побачив достатньо доказів варварства путінської Росії через її війну проти України. Реабілітація в очах міжнародної творчої спільноти стала нездійсненною місією для Росії», – написав він у фейсбук.

30 квітня стало відомо, що американська акторка Анджеліна Джолі прибула до України з гуманітарною місією.

У російському дипломатичному відомству заявили, що посла доброї волі ООН Анджеліну Джолі покликали в Україну, аби відволікти від евакуації цивільних з «Азовсталі» з Маріуполя.

Анджеліна Джолі є послом доброї волі ООН. Від початку широкомасштабного російського вторгнення вона висловлювала підтримку Україні і українцям, які були змушені через війну покинути свої домівки. На початку місяця вона була в одному із госпіталів в Італії, де проходять лікування українці.