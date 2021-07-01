МЗС України доручило консульству в Анталії працювати з турецькою владою для відновлення авіарейсів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив консульству України в Анталії працювати з турецькою владою для відновлення авіарейсів із Анталії, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

«У зв’язку із затримкою авіарейсів з України до Туреччини зсувається графік вильотів рейсів Анталія-Київ і Анталія-Одеса. Дмитро Кулеба доручив консульству України в Анталії взаємодіяти із авіаперевізником задля забезпечення українських пасажирів харчуванням і тимчасовим розміщенням в готелі, працювати із турецькою владою з метою якнайшвидшого відновлення авіарейсів», – написав Ніколенко у твіттері 1 липня.

Раніше цього дня міжнародний аеропорт «Бориспіль» повідомив про затримку п’яти авіарейсів із Києва до Анталії.

В аеропорту з посиланням на представників авіакомпаній уточнили, що рейси перенесені через відсутній дозвіл із боку Туреччини. Інші деталі наразі невідомі.