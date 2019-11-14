Київ закликає всі країни підтримати кримську резолюцію на сесії Генасамблеї ООН у грудні

Міністерство закордонних справ України закликає всі країни підтримати українську резолюцію про захист прав людини в анексованому Криму в умовах російської окупації на сесії Генеральної асамблеї ООН у грудні.

Про це йдеться в заяві МЗС України від 14 листопада щодо ухвалення даної резолюції Третім комітетом Генеральної асамблеї ООН.

«Україна вдячна країнам, які підтримали проєкт резолюції на засіданні Третього комітету, і закликає усі держави-члени ООН підтримати резолюцію під час голосування на пленарному засіданні Генеральної асамблеї ООН», – мовиться в заяві.

МЗС назвало документ «важливим елементом політики деокупації тимчасово окупованих територій України».

«Підтримуємо заклик резолюції до Росії забезпечити належний і безперешкодний доступ міжнародних моніторингових місій і неурядових правозахисних організацій до окупованого півострова, наголошуючи, що їхня присутність та дотримання державою-окупантом міжнародного права з прав людини і міжнародного гуманітарного права має надважливе значення для недопущення подальшого погіршення ситуації», – наголосили в МЗС.

14 листопада Третій комітет Генасамблеї ООН ухвалив резолюцію про захист прав людини в Криму в умовах російської окупації. За таке рішення проголосували 67 країн-членів комітету, проти – 23.

Резолюція набуде чинності після її затвердження Генеральною асамблеєю ООН у грудні цього року.