Міністерство закордонних справ України 13 червня вийшло із заявою про «чергову хвилю маніпуляцій щодо окремих програм співробітництва у сфері біологічної безпеки та громадського здоров’я в Україні».

«Вкотре відкидаємо безпідставні звинувачення та наголошуємо, що Україна послідовно виконує свої міжнародні зобов'язання за Конвенцією про заборону біологічної та токсинної зброї (КБТЗ). Українська сторона ніколи не здійснювала діяльності, пов'язаної з розробкою, виробництвом або накопиченням біологічної зброї», – йдеться в заяві зовншньополітичного відомства.

Згідно із заявою українських дипломатів, співробітництво між Україною та Сполученими Штатами у сфері біологічної безпеки «протягом багатьох років було спрямоване виключно на зміцнення спроможностей системи громадського здоров'я, епідеміологічного нагляду, лабораторної діагностики, біобезпеки та біозахисту».

«Йдеться про звичайну цивільну діяльність, яка відповідає міжнародним стандартам та практикам охорони здоров’я і не повʼязана з жодними військовими цілями. Лабораторні установи, які брали участь у відповідних програмах міжнародної технічної допомоги, є діагностичними, науковими або референс-лабораторіями системи громадського здоров'я, ветеринарної медицини або інших наукових установ.

Тема нібито «лабораторій з розробки біологічної зброї» не нова – Росія використовувала її в своїй пропаганді багато років. Водночас усі російські звинувачення були неодноразово спростовані на міжнародному рівні», – відзначають у зовнішньополітичному відомстві.

Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард 12 червня за кілька тижнів до своєї відставки оприлюднила докази, які, за словами її відомства, свідчать про «довготривале» фінансування урядом Сполучених Штатів понад 120 біолабораторій у більш ніж 30 країнах, де проводяться дослідження біологічних патогенів, деякі з яких є небезпечними.

«До цих біолабораторій належать лабораторії в Україні, які можуть опинитися під загрозою через російсько-українську війну», – йдеться в заяві офісу директора Національної розвідки.

«Наприклад, розвідувальне співтовариство раніше попереджало, що фінансована США біолабораторія в Україні, ймовірно, зберігала небезпечні патогени і залишалася вразливою до тривалих загроз російського нападу, захоплення або пошкодження», – додали там.

Протягом багатьох років у рамках так званої програми «Співпраці з метою зменшення загрози» уряд США фінансував заходи з охорони дослідницьких програм часів Холодної війни – переважно тих, що базувалися на радянських програмах із розробки технологій біологічної й хімічної війни.

Деякі з цих радянських об’єктів, що залишилися, розташовувалися в Києві, Тбілісі й інших містах колишнього Радянського Союзу.

Адміністрація Трампа вже кілька місяців аналізує американські документи щодо біолабораторій, що фінансуються Вашингтоном, після того, як було заборонено будь-яке федеральне фінансування досліджень із «підвищенням функціональності» – які передбачають модифікацію організмів з метою посилення їхніх біологічних функцій – у таких країнах, як Китай, де, на думку уряду, відсутній належний контроль.

Такі підрозділи уряду США, як Міністерство оборони, давно фінансували закордонні лабораторії, що займаються дослідженнями хвороб.

У міру погіршення відносин Росії із Заходом Москва все частіше звинувачувала США у фінансуванні «біолабораторій», спрямованих на розробку потенційної біологічної зброї. Сам Вашингтон є підписантом Конвенції про біологічну зброю 1975 року.