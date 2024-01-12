МЗС підтвердило захоплення чотирьох українців на території Сомалі

Міністерство закордонних справ підтвердило захоплення чотирьох українців на території Сомалі, яка підконтрольна антиурядовим силам.

«Наші громадяни були членами екіпажу гелікоптера місії ООН в Сомалі, який зазнав аварії. Їхні особи встановлені. Разом із українцями на борту були також п’ятеро іноземців. Гелікоптер належить українській приватній компанії, яка виконувала контракт на перевезення на замовлення ООН», – повідомив у фейсбуці речник українського МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, посольство України в Кенії та постійне представництво України при ООН в Нью-Йорку вже отримали термінові доручення МЗС України вжити необхідних заходів.

З’ясовуємо всі деталі аварії та захоплення, стан українців, встановлюємо звʼязок із компанією-власником гелікоптера та «тримаємо цю ситуацію на особливому контролі», додав речник МЗС.

Раніше агенція Reuters з посиланням на свої джерела повідомила, що щонайменше троє українців, а також громадяни Єгипту, Уганди та Сомалі були на борту вертольота ООН, захопленого бойовиками угруповання «Аль-Шабааб» у центральній частині Сомалі на початку цього тижня.

За даними медіа, вертоліт з дев’ятьма пасажирами здійснював повітряну медичну евакуацію, коли через технічну несправність був змушений здійснити екстрену посадку поблизу села Хіндере, що контролюється угрупованням. Одне джерело Reuters в силових структурах і ще одна людина, знайома з цим питанням, повідомили, що на борту вертольота перебували четверо українців, які були членами екіпажу.



Уряд Сомалі 11 січня заявив, що працює над звільненням заручників, але військові попередили, що такі спроби будуть складними в районі, який, за їхніми словами, перебуває під контролем угруповання вже більше десяти років.