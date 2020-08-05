МЗС України до річниці початку Великого терору нагадало про геноцид кримських татар і анексію Росією Криму

Міністерство закордонних справ України до річниці початку Великого терору тридцятих років ХХ століття нагадало про сталінський геноцид кримськотатарського народу та анексію Криму Росією.

«На жаль, антигуманні репресії свободи слова та вираження поглядів не відійшли в минуле з розпадом СРСР. Сьогодні в Росії активно відроджується культ Сталіна, а політика історичної пам’яті спрямована на замовчення, применшення або виправдання злочинів радянської влади. Більше того, репресії в дусі сталінського НКВД тривають і сьогодні. Окупувавши Крим і частину Донбасу, Росія провадить на цих територіях масові репресії. Убивства, зникнення людей, арешти, несправедливі суди та жорстокі тортури стали там повсякденним явищем. Жертвою переслідувань у Криму стала ціла нація – кримські татари, корінний народ півострова. Ця політика стала продовженням злочину депортації кримськотатарського народу 1944 року», – мовиться у коментарі МЗС.

2 червня Верховна Рада ухвалила постанову по вшануванню жертв геноциду кримськотатарського народу і засудження порушень Росією прав і свобод кримськотатарського народу.

5 серпня Україна вшановує пам’ять жертв Великого сталінського терору. Саме цього дня 1937 року вступила в дію постанова Політбюро ЦК ВКП(б) «Про антирадянські елементи», яка запустила масові репресії.