У Вірменії звільнили міністра закордонних справ Зограба Мнацаканяна.

Відповідний указ підписав президент Вірменії Армен Саркісян.

16 листопада прем’єр Нікол Пашинян заявив, що ухвалив рішення про відставку Мнацаканяна, який очолив МЗС після оксамитової революції у 2018 році.

Тим часом жителі Вірменії проводять масові акції протесту, виступаючи проти підписаної мирної угоди з Азербайджаном і Росією щодо конфлікту в Нагірному Карабасі. Вони вимагають відставки Пашиняна і називають його «зрадником».