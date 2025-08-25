МЗС України засудило участь Вуді Аллена у Московському тижні кіно

Міністерство закордонних справ України засудило участь американського режисера Вуді Аллена у Московському міжнародному тижні кіно.

«Це – ганьба й образа жертви українських акторів і кінематографістів, яких було вбито чи поранено російськими воєнними злочинцями під час агресії РФ проти України. Беручи участь у фестивалі, що об’єднує прихильників і рупорів Путіна, Аллен свідомо заплющує очі на звірства, які Росія чинить в Україні щодня вже протягом 11 років», – йдеться в заяві.

24 серпня 89-річний американський режисер виступив на московському заході через відеозв’язок.