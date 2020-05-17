МЗС закликало світ відреагувати на «масові й системні репресії» на окупованих Росією українських територіях

Міністерство закордонних справ України до Дня пам’яті жертв політичних репресій 17 травня закликало міжнародну спільноту звернути увагу на сучасні репресії, які здійснює Росія шостий рік поспіль на окупованих нею українських територіях.

«У Криму вже шостий рік поспіль масово порушуються права людини, української та кримськотатарської національної спільноти. Убивства, викрадення активістів, сфабриковані судові процеси, незаконні ув’язнення, безпідставні арешти та обшуки, залякування. На даний час понад сто українських громадян утримуються за політичними мотивами в Росії та окупованому Криму, більшість з них є кримськими татарами. Ще жахливішою є ситуація в окупованих районах Донбасу. Розстріли й убивства українських військовополонених та місцевих патріотів, викрадення людей, катування й приниження стали тут повсякденним явищем», – йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства.

Офіційний Київ «закликає міжнародну спільноту, весь демократичний світ звернути особливу увагу на масові й системні репресії, що вже шостий рік поспіль відбуваються на окупованих Росією українських територіях і вжити усіх заходів, щоб покласти край цьому жахливому явищу».

В Україні два дні, 17 травня – вшановуватимуть пам’ять жертв політичних репресій, а 18 травня – жертв геноциду кримськотатарського народу. У зв’язку з цим заплановані пам’ятні заходи із врахуванням карантинних обмежень.

Починаючи з весни 2014 року, Росія незаконно окупувала український Крим, а потім почала гібридну агресію на сході України. Кремль називає анексію Криму «відновленням історичної справедливолсті», відкидаючи також збройну підтримку бойовиків на Донбасі – Москва заявляє, що там можуть бути хіба що російські «добровольці».