МЗС відсторонило українського консула в Молдові, якого підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої

Міністерство закордонних справ відсторонило українського консула в молдовському місті Бельці, якого підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої. Про це МЗС повідомило у відповідь на запит Радіо Свобода.

У відомстві заявили, що МЗС Молдови повідомило посольство України про слідчі дії правоохоронців у відповідь на заяву, яка надійшла від громадянки Молдови «про вчинення щодо неї злочину консулом України».

«Молдовська сторона висловила прохання, щоб зазначена особа не залишала територію Молдови на час проведення слідчих дій. Державним секретарем МЗС України відкрито дисциплінарне провадження, на час проведення якого зазначеного дипломата відсторонено від виконання посадових обов’язків», – розповіли Радіо Свобода в МЗС.

За даними молдовських ЗМІ, увечері 4 лютого двоє чоловіків зґвалтували 17-річну дівчину. Одного з підозрюваних не затримали через дипломатичний імунітет.