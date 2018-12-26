На Донбасі поранений один український військовий – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 25 грудня зазнав поранення один український військовий, інформує штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики п’ять разів порушили режим припинення вогню, двічі застосувавши озброєння, заборонені Мінськими угодами.

«Зокрема, ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 120 та 82 міліметри позицій Об'єднаних сил у районі населеного пункту Кримське на Луганському напрямку, а в районі селища Золоте-4 на Попаснянському напрямку – з мінометів калібру 82 міліметри», – ідеться в ранковому зведенні.

В угрупованні «ЛНР» заявляють про чотири обстріли з боку українських військових упродовж доби 25 грудня, за цими даними, під обстрілами опинилися райони селища Донецький, сіл Жолобок та Лозове. Про наслідки обстрілів бойовики, що контролюють Луганськ, не повідомили.

В угрупованні «ДНР» не інформували про бойові дії 25 грудня.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з опівночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України від квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.