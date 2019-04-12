На Донбасі загинув брат Героя України Чибінєєва

Увечері 11 квітня в зоні бойових дій на Донбасі під час виконання бойового завдання на Приазов’ї зазнав поранення, несумісного з життям, старший солдат Роман Чибінєєв. Про це повідомила прес-служба базованої в Миколаєві 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, командиром відділення в якій був солдат Чибінєєв.

«Полеглий воїн був вправним і навченим військовослужбовцем, який гідно виконував свої обов’язки, був вимогливим командиром і вірним товаришем для своїх побратимів. Влітку йому виповнилося б 30 років», – ідеться в повідомленні.

«Командування та особовий склад військової частини висловлює глибокі співчуття рідним і близьким, слова підтримки брату полеглого – колишньому військовослужбовцю бригади, Герою України Валерію Чибінєєву з приводу невимовної втрати», – вказують у 79-й бригаді.

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили зранку 12 квітня, що минулої доби на Донбасі один український військовий загинув і ще восьмеро були поранені.

На Донбасі від 8 березня діє новий режим тиші, про який домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську. Цього разу, як і раніше, перемир’я не дотримується і порушувалося відразу в перші години після проголошення.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.