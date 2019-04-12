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12 Квітень 2019, Київ 08:50
Новини | Політика

Один військовий загинув, восьмеро поранені минулої доби на Донбасі – штаб

Сьогодні бойовики двічі відкрили вогонь, втрат у ЗСУ немає, заявили у штабі ООС

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У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що минулої доби на Донбасі один український військовий загинув і ще восьмеро були поранені.

«11 квітня збройні формування Російської Федерації 20 разів обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил, при цьому чотири рази застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Також ворог обстрілював наших захисників із озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні штабу ООС на сторінці у Facebook.

За даними військових від початку поточної доби бойовики двічі обстріляли позиції ЗСУ біля Пищевика та Чермалика – втрат немає.

В сепаратистському угрупованні «ЛНР» звинувачують українських військових в 7 обстрілах за минулу добу, в угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових у обстрілі околиць Ясинуватої та Горлівки.

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На Донбасі від 8 березня діє новий режим тиші, про який домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську. Цього разу, як і раніше, перемир’я не дотримується і порушувалося відразу в перші години після проголошення.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.

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