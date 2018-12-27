На Росію чекають економічні проблеми в 2019 році – консенсус-прогноз

Росія в 2019 році зазнає економічного уповільнення та зростання інфляції через ризик нових західних санкцій, послаблення валюти і планове зростання податків, свідчить проведене агентством Reuters опитування економістів і фінансових аналітиків.

Очікується, що валовий внутрішній продукт зросте на 1,4% у наступному році після зростання на 1,7% у 2018 році, повідомив Reuters 27 грудня, посилаючись на «консенсус-прогноз» 17 експертів.

«Наступний рік буде жорстким», – заявив головний економіст інвестиційного банку «Ренесанс Капітал» Олег Кузьмін.

Упродовж останніх років економічне зростання Росії сповільнилося. Причиною цього стало зниження світових цін на нафту, послаблення та нестабільність рубля, а також санкції США та Європейського союзу, запроваджені проти Москви за анексію українського Криму в 2014 році і російську роль у збройному конфлікті на Донбасі.

Захоплення в листопаді в полон трьох кораблів ВМС України та їхніх екіпажів біля Керченської протоки спричинило заклики до додаткових санкцій проти Росії.

Щомісячне опитування Reuters показало, що аналітики очікують прискорення інфляції до 5% до кінця 2019 року. Російська національна валюта, рубль, також відчуватиме тиск через плани центрального банку відновити купівлю іноземної валюти в державні резерви. Москва також планує підвищити податок на додану ввартість до 20% з 18%.

Опитування відбулося через тиждень після того, як президент Росії Володимир Путін змалював позитивну економічну картину на щорічній прес-конференції. Путін повторив свій заклик до «прориву», який би зміцнив економіку і покращив рівень життя.