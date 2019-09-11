На виїзді з Криму здався колишній бойовик «ДНР» – прикордонники

На адмінкордоні анексованого Криму й Херсонщини українським прикордонникам здався колишній бойовик угруповання «ДНР» із позивним «Коршун», повідомляє пресслужба Азово-Чорноморського управління Державної прикордонної служби України.

У відомстві стверджують, що 10 вересня з території анексованого Росією Криму до контрольного пункту в’їзду-виїзду «Чонгар» прибув 35-річний чоловік, підозрюваний в участі у бойових діях на Донбасі на боці угруповання «ДНР», визнаного в Україні терористичним.

«Ця особа підозрюється в участі в бойових діях проти Збройних сил України на сході країни і перебуває в розшуку. Встановлено, що цей громадянин у 2014 році, за вказівкою російських кураторів, брав активну участь у захопленні органів державної влади і місцевого самоврядування на території Донецької області, а також перебував у складі так званої «російської православної армії», і ніс службу на одному з блокпостів на в’їзді в Донецьк з боку Новотроїцька. Згодом «Коршун» розчарувався в ідеях «Русского мира» і поїхав на заробітки в Росію», – йдеться в повідомленні.

Держприкордонслужба України не назвала прізвища затриманого і опублікувала відео його свідчень.

Пізніше, як повідомляють українські прикордонники, затриманого бойовика передали співробітникам Національної поліції України для проведення подальших слідчих дій.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний, але фактично – справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольних пункту в’їзду / виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».