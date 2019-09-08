Нацгвардія затримала чоловіка, якого розшукує СБУ, і 9 ймовірно причетних до збройних угруповань – заява

Національна гвардія 8 вересня заявляє про затримання чоловіка, якого розшукує Служба безпеки України за підозрою у фінансуванні тероризму, та дев’ятьох підозрюваних у причетності до незаконних збройних угруповань.

«На одному з блокпостів, що у околиць Маріуполя, військові НГУ затримали чоловіка, який знаходиться у розшуку працівниками Служби безпеки України за частиною 2 статті 258-5 Кримінального кодексу України – «фінансування тероризму». Громадянина було передано співробітникам Мангушського відділення поліції Головного упралвіння Національної поліції України», – йдеться в заяві Нацгвардії.

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Пресслужба військового формування не уточнює, коли саме затримали розшукуваного. Всього, за її даними, протягом минулого тижня нацгвардійці затримали близько 20 людей на блокпостах поблизу Маріуполя, Волновахи та Благодатного.

Крім того, у повідомленні йдеться про затримання дев’ятьох осіб – шести чоловіків і трьох жінок, які підозрюються в причетності до незаконних збройних угруповань.

«За цей термін гвардійцями також було вилучено близько 25 грам речовини зеленого кольору схожої на канабіс та 10 міліграм наркотичної речовини, ймовірно «опіум», – звітують у Нацгвардії.

У серпні 2019 року Служба безпеки України заявила про затримання двох жінок, підозрбваних у передачі розвідувальних даних про підрозділи, задіяні в операції Об’єднаних сил, бойовикам угруповання «ЛНР».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.